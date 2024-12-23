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Александр Демьянович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александр Демьянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
527-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
06.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Клавдия Матвеевна
Отец - Матвей Яковлевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Агриппина Арсениевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Демьянович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Яковлевна, крестьянская жена (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Клавдия; Матвей Яковлев; Агрипина Арсеньева; Александр Демьянов; Наталья Яковлева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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