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Анна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
526-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Матрона Антоновна
Отец - Антон Захарович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Сергеевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Иосифович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Яковлевна, крестьянская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Матрена; Антон Захаров; Анна Сергеева; Димитрий Осипов; Наталья Яковлева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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