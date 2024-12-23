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Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Мария Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
525-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Дарья Геннадиевна
Отец - Геннадий Андреевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Трофимовна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Григорьевна, солдатская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Дария; Геннадий Андреев; Анна Трофимова; Алексей Федоров; Марья Григорьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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