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Степанида Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Степанида Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
524-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Евдокия Михайловна
Отец - Михаил Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Степанида Семеновна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Агриппина Васильевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Евдокия; Михаил Иванов; Степанида Семенова; Иван Федоров; Агрипена Васильева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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