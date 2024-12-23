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Дьячков Геннадий Геннадиевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Дьячков Геннадий Геннадиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
523-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дворянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Александр Павлович
Отец - Павел Петрович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Васильевна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ачкасова Лидия Ивановна, дворянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячков Геннадий Геннадиевич, дворянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Александр; Павел Петров; Параскева Васильева; Геннадий Геннадиев Дьячков; Лидия Иванова Ачкасова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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