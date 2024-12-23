Михаил Иванович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Михаил Иванович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 522-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 10.02.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдатский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 11.02.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 315об-316
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Ивановна
Отец - Иван Павлович, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Николаевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Семеновна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Иванович, солдатский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Мария; Иван Павлов; Параскева Николаева; Михаил Иванов; Евдокия Семенова
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