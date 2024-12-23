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Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Мария Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
522-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
11.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 315об-316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Ивановна
Отец - Иван Павлович, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Николаевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Семеновна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Иванович, солдатский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Мария; Иван Павлов; Параскева Николаева; Михаил Иванов; Евдокия Семенова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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