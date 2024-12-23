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Вера Константиновна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Вера Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
521-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.02.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.02.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Никитична (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Константиновна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Анна; Федор Петров; Анастасия Никитина; Григорий Васильев; Вера Константинова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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