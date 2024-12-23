Григорий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Григорий Васильевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 521-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.02.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 04.02.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Никитична (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Константиновна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Анна; Федор Петров; Анастасия Никитина; Григорий Васильев; Вера Константинова
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