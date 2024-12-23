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Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
520-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Иван Геннадиевич
Отец - Геннадий Михайлович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ираида Прокофьевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Иоанн; Геннадий Михайлов; Ираида Прокофьева; Александр Николаев; Евдокия Михайлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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