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Иван Якимович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Якимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
519-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Григорий Иванович
Отец - Иван Якимович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Иосифовна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Егорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Ивановна, крестьянская жена (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Григорий; Иван Якимов; Евдокия Осипова; Григорий Егоров; Марья Иванова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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