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Александр Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
518-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
07.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татьяна Геннадиевна
Отец - Геннадий Александрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Пелагея Порфирьевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ольга Степановна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Татиана; Геннадий Александров; Пелагия Порфирьева; Александр Михайлов; Ольга Степанова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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