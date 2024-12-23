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Надежда Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Надежда Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
516-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
06.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Павел Васильевич
Отец - Василий Яковлевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Надежда Алексеевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Александровна, крестьянская девица (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Николаевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Павел; Василий Яковлев; Надежда Алексеева; Сергий Николаев; Вера Александрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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