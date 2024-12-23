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Александр Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александр Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
515-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Знаменское, Ярославская губ.
Дата крещения
03.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Павел Федорович
Отец - Федор Васильевич, крестьянин (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Всеволодовна (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Федорович, крестьянин (с-цо Знаменское, Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Петровна, крестьянская девица (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Васильев - Отметка у Павла: 25.3.1960
Примечание / Дополнительно
Федор Васильев - Отметка у Павла: 25.3.1960
Комментарий наборщика
Павел; Федор Васильев; Анна Всеволодова; Александр Федоров; Екатерина Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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