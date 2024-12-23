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Федор Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Федор Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
515-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.01.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.01.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Павел Федорович
Отец - Федор Васильевич, крестьянин (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Всеволодовна (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Федорович, крестьянин (с-цо Знаменское, Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Петровна, крестьянская девица (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Васильев - Отметка у Павла: 25.3.1960
Примечание / Дополнительно
Федор Васильев - Отметка у Павла: 25.3.1960
Комментарий наборщика
Павел; Федор Васильев; Анна Всеволодова; Александр Федоров; Екатерина Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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