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Алексей Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Алексей Степанович
Тип записи
о смерти
Номер записи
345-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.12.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 477об-478
Полная запись МК
Счёт умерших: 34 жен
Умерш. - Прасковья Алексеевна, крестьянская дочь-младенец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Алексей Степанович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Параскева; Алексей Степанов; Павел Александров Золотарев
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