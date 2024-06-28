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Мария

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
333-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь, незаконнорожденный младенец
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
27.10.1900
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
неизвестно
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 474об-475
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 жен
Умерш. - Мария, дочь, незаконнорожденный младенец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать умерш. - Аполлинария Платоновна, крестьянская девица (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Аполлинария Платонова; Павел Александров Золотарев
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