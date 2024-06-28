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Феодосия Якимовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Феодосия Якимовна
Тип записи
о смерти
Номер записи
324-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
23.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девка
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 472об-473
Полная запись МК
Счёт умерших: 23 жен
Умерш. - Мария, дочь, незаконнорожденный младенец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать умерш. - Феодосия Якимовна, крестьянская девка (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Федосья Якимова; Павел Александров Золотарев
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