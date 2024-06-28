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Дарья Авраамовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дарья Авраамовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
293-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
01.07.1900
Возраст (лет)
71
Причина смерти
старость
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 466об-467
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Дарья Авраамовна, крестьянская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Муж умерш. - Андрей Викторович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Дарья Абрамова; Андрей Викторов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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