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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о смерти
Номер записи
285-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
20.03.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 464об-465
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Варвара Васильевна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Муж умерш. - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Варвара Васильева - рак
Примечание / Дополнительно
Варвара Васильева - рак
Комментарий наборщика
Имена в МК: Варвара Васильева; Иван Федоров; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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