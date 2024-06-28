Лебедев Василий
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Лебедев Василий
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 77-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 22.09.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 22.09.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 460об-461
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Павел Алексеевич, солдатский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синклитикия Яковлевна, крестьянская дочь-девица (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дарья Степановна, мать (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Фокич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Васильевич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Михайлович, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Павел Алексеев; Дарья Степанова; Сигклитикия Яковлева; Яков Фокин; Петр Васильев; Николай Михайлов; Павел Александров Золотарев
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