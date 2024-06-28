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Лебедев Василий

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Лебедев Василий
Тип записи
о браке
Номер записи
77-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
22.09.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 460об-461
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Павел Алексеевич, солдатский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синклитикия Яковлевна, крестьянская дочь-девица (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дарья Степановна, мать (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Фокич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Васильевич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Михайлович, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел Алексеев; Дарья Степанова; Сигклитикия Яковлева; Яков Фокин; Петр Васильев; Николай Михайлов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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