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Синклитикия Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Синклитикия Яковлевна
Тип записи
о браке
Номер записи
77-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
22.09.1900
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 460об-461
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Павел Алексеевич, солдатский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синклитикия Яковлевна, крестьянская дочь-девица (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дарья Степановна, мать (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Фокич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Васильевич, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Михайлович, крестьянин (д. Починок Черепанов, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лебедев Василий, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел Алексеев; Дарья Степанова; Сигклитикия Яковлева; Яков Фокин; Петр Васильев; Николай Михайлов; Павел Александров Золотарев
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