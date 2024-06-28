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Иван Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
76-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.04.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.04.1900
Возраст (лет)
65
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 459об-460
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Иван Яковлевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евдокия Иосифовна, крестьянская вдова (д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Филиппович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Васильевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евгений Иванович, уволенный в запас армии (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Филиппович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Яковлев; Евдокия Осипова; Василий Филиппов; Федор Васильев; Евгений Иванов; Николай Филиппов; Павел Александров Золотарев
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