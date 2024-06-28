Антон Степанович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Антон Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 75-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 07.02.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- запасной нижний чин
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 07.02.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 458об-459
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Дмитрий Петрович, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Марфа Алексеевна, мать (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Петрович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Яковлевич, запасной нижний чин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антон Степанович, запасной нижний чин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Николай, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Степан Макарович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Димитрий Петров; Марфа Алексеева; Анна Яковлева; Яков Петров; Михаил Яковлев; Антон Степанов; Степан Макаров; Павел Александров Золотарев
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