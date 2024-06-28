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Яков Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Яков Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
75-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
07.02.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
07.02.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 458об-459
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Дмитрий Петрович, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, крестьянская дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Марфа Алексеевна, мать (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Петрович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Яковлевич, запасной нижний чин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антон Степанович, запасной нижний чин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Николай, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Степан Макарович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Димитрий Петров; Марфа Алексеева; Анна Яковлева; Яков Петров; Михаил Яковлев; Антон Степанов; Степан Макаров; Павел Александров Золотарев
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