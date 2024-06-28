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Прасковья Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Александровна
Тип записи
о браке
Номер записи
74-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
06.02.1900
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 457об-458
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Степан Васильевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Александровна, крестьянская дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Николаевич, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Варвара Васильевна, крестьянская вдова (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Никита Николаевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Александрович, запасной нижний чин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Цыганов Александр Яковлевич, запасной нижний чин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Степан Васильев; Василий Николаев; Параскева Александрова; Варвара Васильева; Никита Николаев; Александр Михайлов; Илья Александров; Александр Яковлев Цыганов; Павел Александров Золотарев
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