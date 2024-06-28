Соколов Иван Львович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Соколов Иван Львович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 73-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 04.02.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 04.02.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 457об-458
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Поноснырев? Иван Михайлович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поноснырева? (Соколова) Ксения Львовна, крестьянская дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Поноснырев? Михаил Дмитриевич, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Соколов Лев Васильевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никита Дмитриевич, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Николай Сергеевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соколов Иван Львович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иван Михайлов; Михаил Дмитриев Поноснырев?; Ксения Львова; Лев Васильев Соколов; Илья Федоров; Никита Дмитриев; Николай Сергеев Волков; Иван Львов Соколов; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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