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Соколов Иван Львович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Соколов Иван Львович
Тип записи
о браке
Номер записи
73-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.02.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
04.02.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 457об-458
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Поноснырев? Иван Михайлович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поноснырева? (Соколова) Ксения Львовна, крестьянская дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Поноснырев? Михаил Дмитриевич, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Соколов Лев Васильевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никита Дмитриевич, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Николай Сергеевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соколов Иван Львович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Михайлов; Михаил Дмитриев Поноснырев?; Ксения Львова; Лев Васильев Соколов; Илья Федоров; Никита Дмитриев; Николай Сергеев Волков; Иван Львов Соколов; Павел Александров Золотарев
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