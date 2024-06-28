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Поноснырева? (Соколова) Ксения Львовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Поноснырева? (Соколова) Ксения Львовна
Тип записи
о браке
Номер записи
73-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
04.02.1900
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 457об-458
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Поноснырев? Иван Михайлович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поноснырева? (Соколова) Ксения Львовна, крестьянская дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Поноснырев? Михаил Дмитриевич, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Соколов Лев Васильевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никита Дмитриевич, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Николай Сергеевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соколов Иван Львович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Михайлов; Михаил Дмитриев Поноснырев?; Ксения Львова; Лев Васильев Соколов; Илья Федоров; Никита Дмитриев; Николай Сергеев Волков; Иван Львов Соколов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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