Дондукова (Горлова) Матрона Михайловна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Дондукова (Горлова) Матрона Михайловна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 72-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 30.01.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 30.01.1900
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 456об-457
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Дондуков Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дондукова (Горлова) Матрона Михайловна, крестьянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дондуков Иван Андреевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Горлов Михаил Иванович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Курочкин Василий Петрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цветков Андрей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Савельев Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Димитрий Иванов Дондуков; Иван Андреев Дондуков; Матрена Михайлова; Михаил Иванов Горлов; Григорий Васильев Чистяков; Василий Петров Курочкин; Андрей Иванов Цветков; Иван Федоров Савельев; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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