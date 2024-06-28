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Дондуков Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дондуков Иван Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
72-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
30.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
30.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 456об-457
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Дондуков Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дондукова (Горлова) Матрона Михайловна, крестьянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дондуков Иван Андреевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Горлов Михаил Иванович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Курочкин Василий Петрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цветков Андрей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Савельев Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Димитрий Иванов Дондуков; Иван Андреев Дондуков; Матрена Михайлова; Михаил Иванов Горлов; Григорий Васильев Чистяков; Василий Петров Курочкин; Андрей Иванов Цветков; Иван Федоров Савельев; Павел Александров Золотарев
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