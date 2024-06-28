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Хлебосолов Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Хлебосолов Федор Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
71-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
28.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 456об-457
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Гаврилов Николай Филиппович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Егоровна, крестьянская вдова (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Хлебосолов Федор Петрович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косарев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петров Михаил Александрович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хлебосолов Федор Петрович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай Филиппов Гаврилов; Наталья Егорова; Федор Петров Хлебосолов; Иван Алексеев Косарев; Михаил Александров Петров; Федор Петров Хлебосолов; Павел Александров Золотарев
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