Петров Михаил Александрович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Петров Михаил Александрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 70-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 23.01.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 23.01.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 455об-456
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Васильевна, крестьянская дочь-девица (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Петрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Василий Васильевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Федорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Федор Александрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петров Михаил Александрович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иван Федоров; Федор Петров; Матрена Васильева; Василий Васильев; Павел Федоров; Александр Федоров Рыбин; Федор Александров Волков; Михаил Александров Петров; Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.