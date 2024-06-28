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Павел Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
70-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 455об-456
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Васильевна, крестьянская дочь-девица (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Петрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Василий Васильевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Федорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Федор Александрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петров Михаил Александрович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Федоров; Федор Петров; Матрена Васильева; Василий Васильев; Павел Федоров; Александр Федоров Рыбин; Федор Александров Волков; Михаил Александров Петров; Павел Александров Золотарев
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