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Флегонт Флорентиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Флегонт Флорентиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
69-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 455об-456
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Зимин Иван Филиппович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лапина Александра Алексеевна, крестьянская дочь-девица (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зимин Филипп Васильевич, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Лапин Алексей Ермилович, умерший крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Балин Иван Васильевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Флегонт Флорентиевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Филиппов Зимин; Филипп Васильев Зимин; Александра Алексеева Лапина; Алексей Ермилов; Иван Васильев Балин; Флегонт Флоров; Александр Федоров Рыбин; Иван Андреев; Павел Александров Золотарев
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