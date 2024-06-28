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Лапина Александра Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Лапина Александра Алексеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
69-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 455об-456
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Зимин Иван Филиппович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лапина Александра Алексеевна, крестьянская дочь-девица (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зимин Филипп Васильевич, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Лапин Алексей Ермилович, умерший крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Балин Иван Васильевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Флегонт Флорентиевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Филиппов Зимин; Филипп Васильев Зимин; Александра Алексеева Лапина; Алексей Ермилов; Иван Васильев Балин; Флегонт Флоров; Александр Федоров Рыбин; Иван Андреев; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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