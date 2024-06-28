Зимин Иван Филиппович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Зимин Иван Филиппович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 69-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 23.01.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 23.01.1900
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 455об-456
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Зимин Иван Филиппович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лапина Александра Алексеевна, крестьянская дочь-девица (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зимин Филипп Васильевич, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Лапин Алексей Ермилович, умерший крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Балин Иван Васильевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Флегонт Флорентиевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иван Филиппов Зимин; Филипп Васильев Зимин; Александра Алексеева Лапина; Алексей Ермилов; Иван Васильев Балин; Флегонт Флоров; Александр Федоров Рыбин; Иван Андреев; Павел Александров Золотарев
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