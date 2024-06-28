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Белов Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Белов Николай Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
68-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 454об-455
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сальников Иван Васильевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сальникова (Щеголева) Мария Петровна, крестьянская дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сальников Василий Тимофеевич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Петр Иларионович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Белов Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волков Федор Александрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Васильев; Василий Тимофеев Сальников; Мария Петрова Щеголева; Петр Иларионов; Николай Андреев Белов; Федор Александров Волков; Александр Федоров Рыбин; Павел Александров Золотарев
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