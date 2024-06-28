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Сальникова (Щеголева) Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сальникова (Щеголева) Мария Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
68-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 454об-455
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сальников Иван Васильевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сальникова (Щеголева) Мария Петровна, крестьянская дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сальников Василий Тимофеевич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Петр Иларионович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Белов Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волков Федор Александрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Васильев; Василий Тимофеев Сальников; Мария Петрова Щеголева; Петр Иларионов; Николай Андреев Белов; Федор Александров Волков; Александр Федоров Рыбин; Павел Александров Золотарев
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