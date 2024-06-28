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Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
67-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 454об-455
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Смирнов Иван Сергеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Матрона Тимофеевна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Сергей Семенович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Тимофей Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аладьин Павел Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Солодов Павел Федорович, крестьянский сын (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Сергеевич; Сергий Семенов Смирнов; Матрена Тимофеева; Тимофей Степанов; Павел Иванов; Павел Степанов Аладьин; Павел Федоров Солодов; Павел Александров Золотарев
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