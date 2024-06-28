Смирнова Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Матрона Тимофеевна

Смирнова Матрона Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Смирнова Матрона Тимофеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
67-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
23.01.1900
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 454об-455
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Смирнов Иван Сергеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Матрона Тимофеевна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Смирнов Сергей Семенович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Тимофей Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аладьин Павел Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Солодов Павел Федорович, крестьянский сын (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Сергеевич; Сергий Семенов Смирнов; Матрена Тимофеева; Тимофей Степанов; Павел Иванов; Павел Степанов Аладьин; Павел Федоров Солодов; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close