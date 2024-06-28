Смирнов Сергей Семенович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Смирнов Сергей Семенович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 66-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 17.01.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 17.01.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 453об-454
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Васильевна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сергей Алексеевич, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Василий Лонгинович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мельников Сергей Семенович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егоров Павел Иванович, крестьянин (д. Колесово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Смирнов Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Александр Семенович, запасной нижний чин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Николай Сергеев; Екатерина Васильева; Василий Логинов; Сергий Семенов Мельников; Павел Иванов Егоров; Сергей Семенов Смирнов; Александр Семенов Смирнов; Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.