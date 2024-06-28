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Николай Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
66-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.01.1900
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 453об-454
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Васильевна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сергей Алексеевич, отец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Василий Лонгинович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мельников Сергей Семенович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егоров Павел Иванович, крестьянин (д. Колесово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Смирнов Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Александр Семенович, запасной нижний чин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай Сергеев; Екатерина Васильева; Василий Логинов; Сергий Семенов Мельников; Павел Иванов Егоров; Сергей Семенов Смирнов; Александр Семенов Смирнов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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