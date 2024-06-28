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Павел Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Степанович
Тип записи
о браке
Номер записи
65-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 453об-454
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Сергей Николаевич, солдатский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татьяна Филипповна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Николай Афанасиевич, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Филипп Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Николаевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Леонидович, крестьянин (д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Аладьин Алексей, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий Николаев; Николай Афанасьев; Татиана Филиппова; Филипп Степанов; Петр Николаев; Иван Леонидов; Павел Степанов; Павел Александров Золотарев
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