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Татьяна Филипповна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Татьяна Филипповна
Тип записи
о браке
Номер записи
65-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.01.1900
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 453об-454
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Сергей Николаевич, солдатский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татьяна Филипповна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Николай Афанасиевич, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Филипп Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Николаевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Леонидович, крестьянин (д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Аладьин Алексей, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий Николаев; Николай Афанасьев; Татиана Филиппова; Филипп Степанов; Петр Николаев; Иван Леонидов; Павел Степанов; Павел Александров Золотарев
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