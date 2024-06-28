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Александр Артемиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Артемиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
64-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
16.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
умерший крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
16.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 452об-453
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александровна, крестьянская дочь (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Павлович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Александр Артемиевич, умерший крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иванович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Семенович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Иларионович, запасной нижний чин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Григорий Васильев; Василий Павлов; Анна Александрова; Александр Артемьев; Федор Иванов; Алексей Семенов; Александр Никитин; Федор Иларионов; Павел Александров Золотарев
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