Александр Артемиевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Александр Артемиевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 64-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 16.01.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- умерший крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 16.01.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 452об-453
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александровна, крестьянская дочь (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Павлович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Александр Артемиевич, умерший крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иванович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Семенович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Иларионович, запасной нижний чин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Григорий Васильев; Василий Павлов; Анна Александрова; Александр Артемьев; Федор Иванов; Алексей Семенов; Александр Никитин; Федор Иларионов; Павел Александров Золотарев
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