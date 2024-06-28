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Павел Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
513-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
26.12.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 450об-451
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Анисья Дмитриевна
Отец - Дмитрий Петрович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Алена Яковлевна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Аполлинария Петровна, солдатская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анисия; Димитрий Петров; Алена Яковлева; Павел Яковлев; Аполлинария Петрова; Павел Александров Золотарев
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