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Ольга Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ольга Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
510-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.12.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 449об-450
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Павел Иванович
Отец - Иван Степанович, крестьянин (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Всеволодовна (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ольга Степановна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел; Иван Степанов; Евдокия Всеволодова; Василий Иванов; Ольга Степанова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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