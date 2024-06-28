Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
509-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.12.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.12.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 448об-449
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Анастасия Ивановна
Отец - Иван Михайлович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Евдокимовна, крестьянская жена (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Дмитриевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иван Михайлов - Отметка у Анастасии: выслано 26.8.40
Примечание / Дополнительно
Иван Михайлов - Отметка у Анастасии: выслано 26.8.40
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анастасия; Иван Михайлов; Марья Иванова; Федор Димитриев; Анна Евдокимова; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close