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Анна Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
508-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.12.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.12.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 448об-449
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Варвара Григорьевна
Отец - Григорий Васильевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Александровна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Александрович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Александровна, крестьянская девица (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Варвара; Григорий Васильев; Анна Александрова; Михаил Александров; Наталья Александрова; Павел Александров Золотарев
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